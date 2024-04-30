Депутату грузинского парламента стало плохо на митинге в Тбилиси
"Мтавари архи": Депутат парламента Грузии Цитлидзе пострадала на акции в Тбилиси
Усиление мер безопасности в Тбилиси во время акции протеста против законопроекта об иноагентах. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков
Депутату грузинского парламента от оппозиционного "Единого национального движения" Анне Цитлидзе стало плохо в результате столкновения с полицией на митинге в Тбилиси. Об этом сообщил местный телеканал "Мтавари архи".
Это случилось у служебного входа в здание законодательного органа. Парламентарию на месте была оказана медицинская помощь.
Митинг в грузинской столице проходит против закона об иноагентах, который уже поддержан парламентом во втором чтении. В правящей партии, однако, легко готовы пересмотреть документ, если страну примут в Евросоюз.