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30 апреля, 19:57

Депутату грузинского парламента стало плохо на митинге в Тбилиси

"Мтавари архи": Депутат парламента Грузии Цитлидзе пострадала на акции в Тбилиси

Усиление мер безопасности в Тбилиси во время акции протеста против законопроекта об иноагентах. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

Усиление мер безопасности в Тбилиси во время акции протеста против законопроекта об иноагентах. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

Депутату грузинского парламента от оппозиционного "Единого национального движения" Анне Цитлидзе стало плохо в результате столкновения с полицией на митинге в Тбилиси. Об этом сообщил местный телеканал "Мтавари архи".

Это случилось у служебного входа в здание законодательного органа. Парламентарию на месте была оказана медицинская помощь.

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Митинг в грузинской столице проходит против закона об иноагентах, который уже поддержан парламентом во втором чтении. В правящей партии, однако, легко готовы пересмотреть документ, если страну примут в Евросоюз.

Лариса Сафронова
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