Парламент Грузии поддержал закон об иноагентах во втором чтении
Грузинские депутаты приняли во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Заседание комитета парламента в онлайн-режиме шло на официальном сайте законодательного органа.
Закон об иностранных агентах поступил в Парламент Грузии в начале 2023 года. Тогда в стране начались протесты, депутатам пришлось отозвать законопроект. В этом году в Тбилиси опять заговорили о нововведении. По мнению правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", НКО спонсируют из-за рубежа. В США заявили, что новый закон убьёт демократию. 17 апреля в парламенте всё же одобрили законопроект в первом чтении.
ТАСС / Патрин Александр