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29 апреля, 16:16

Парламент Грузии поддержал закон об иноагентах во втором чтении

Грузинские депутаты приняли во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Заседание комитета парламента в онлайн-режиме шло на официальном сайте законодательного органа.

Закон об иностранных агентах поступил в Парламент Грузии в начале 2023 года. Тогда в стране начались протесты, депутатам пришлось отозвать законопроект. В этом году в Тбилиси опять заговорили о нововведении. По мнению правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", НКО спонсируют из-за рубежа. В США заявили, что новый закон убьёт демократию. 17 апреля в парламенте всё же одобрили законопроект в первом чтении.

В Грузии депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах
В Грузии депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах
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ТАСС / Патрин Александр

Александра Мышляева
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