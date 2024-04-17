Парламент Грузии в первом чтении принял резонансный закон об иноагентах
Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах, который вызвал массовые протесты в Тбилиси.
За выступили 83 депутата, против не проголосовал никто. Голосование проводилось без участия оппозиции.
Напомним, закон об иноагентах поступил в парламент Грузии в начале 2023 года. Из-за этого 6 марта на улицах Тбилиси начались протесты, однако документ всё равно приняли в первом чтении. Это вызвало новую волну недовольства, протестующие даже предприняли попытку прорваться в здание парламента. Законопроект отозвали, но сейчас его обсуждение возобновилось. Во время дискуссии грузинские депутаты даже подрались, а у стен парламента снова собрались протестующие. США законопроектом тоже недовольны: там считают, что его принятие собьёт Грузию с "европейского пути".
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