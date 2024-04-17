Медведев углядел за протестами в Грузии знакомую "голливудскую руку"

За протестами из-за принятия законопроекта об иноагентах в Грузии прослеживается влияние Соединённых Штатов. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.

"Тот, кто назовёт подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука", — написал он.