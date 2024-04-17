Медведев углядел за протестами в Грузии знакомую "голливудскую руку"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
За протестами из-за принятия законопроекта об иноагентах в Грузии прослеживается влияние Соединённых Штатов. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.
"Тот, кто назовёт подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука", — написал он.
Напомним, закон об иностранных агентах внесли на рассмотрение в грузинский парламент в начале 2023 года. 6 марта на улицы Тбилиси вышли протестующие, но законопроект всё равно был принят в первом чтении. Это привело к большему ожесточению участников протестов, которые даже попытались вломиться в здание парламента. После такой реакции проект был отозван, но сейчас его обсуждения возобновились. В свою очередь, Соединённые Штаты заявили, что если Грузия примет закон об иноагентах, то "собьётся с европейского пути".