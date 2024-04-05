Госдеп надавил на Грузию из-за закона об иноагентах: "Собьёт с европейского пути" Госдеп США: Законопроект об иноагентах "собьёт Грузию с европейского пути" 5 апреля, 09:20 В США высказались о законопроекте Грузии об иноагентах. Обложка © Freepik / wirestock

США озабочены тем, что депутаты Грузии вновь собрались рассмотреть законопроект об иностранных агентах, что якобы помешает формированию демократического общества в стране. Об этом сообщил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы глубоко обеспокоены фактом, что предложенный в Грузии законопроект собьёт её с европейского пути, а также нанесёт урон организациям демократического общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии", — написал он в соцсети X.

Миллер также напомнил Грузии, что она должна продолжать прилагать усилия, чтобы попасть в Евросоюз, а подобные законопроекты очень мешают поставленным целям. Такое возмущение Госдепа вызвал тот факт, что 3 апреля в грузинский Парламент вновь поступил законопроект об иноагентах. По мнению правящей партии, неправительственные организации финансируются из-за рубежа, а потом организуют в Грузии протесты, поэтому подобный закон стране необходим.

Авторы Татьяна Миссуми