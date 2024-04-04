Песков: Россия заинтересована в стабильной ситуации в Грузии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. © ТАСС / Сергей Карпухин
Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Грузии была стабильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя повторно внесённый парламентом закавказской республики законопроект об иностранных агентах. Отметим, что это произошло через год после того, как такая инициатива привела к протестам.
"Грузия — это наш сосед. В наших интересах стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии", — отметил Песков.
Ранее бывший премьер-министр Грузии, председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси всё ещё стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия "второго фронта" против России. Он подчеркнул, что его политическая фракция и поддерживающие её граждане сохранили мир, стабильность и экономическое развитие.