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4 апреля, 09:30

Песков: Россия заинтересована в стабильной ситуации в Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. © ТАСС / Сергей Карпухин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. © ТАСС / Сергей Карпухин

Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Грузии была стабильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя повторно внесённый парламентом закавказской республики законопроект об иностранных агентах. Отметим, что это произошло через год после того, как такая инициатива привела к протестам.

"Грузия — это наш сосед. В наших интересах стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии", — отметил Песков.

В Грузии отказались запрещать полёты в Россию в ущерб своим интересам
В Грузии отказались запрещать полёты в Россию в ущерб своим интересам

Ранее бывший премьер-министр Грузии, председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси всё ещё стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия "второго фронта" против России. Он подчеркнул, что его политическая фракция и поддерживающие её граждане сохранили мир, стабильность и экономическое развитие.

Александр Юнашев
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