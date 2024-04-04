Песков: Россия заинтересована в стабильной ситуации в Грузии

Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Грузии была стабильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя повторно внесённый парламентом закавказской республики законопроект об иностранных агентах. Отметим, что это произошло через год после того, как такая инициатива привела к протестам.

"Грузия — это наш сосед. В наших интересах стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии", — отметил Песков.