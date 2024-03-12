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12 марта, 11:32

В Грузии отказались запрещать полёты в Россию в ущерб своим интересам

Каладзе: Грузия не станет прерывать авиасообщение с РФ в ущерб своим интересам

Власти Грузии не будут запрещать авиасообщение с Россией и не присоединятся к международным антироссийским санкциям, поскольку эти шаги противоречат интересам страны, объяснил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Что касается прекращения полётов, присоединения к санкциям, то мы действуем исходя из интересов нашей страны. Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране", заявил Каладзе.

Он также пожелал Украине мира, отметив, что не собирается вступать в полемику с киевскими коллегами.

Премьера Грузии опечалило требование Киева освободить Саакашвили
Премьера Грузии опечалило требование Киева освободить Саакашвили

Напомним, лидер фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Киевом власти Грузии должны выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили и остановить авиасообщение с Россией. В Грузии назвали такие требованиями "печальными" и напомнили, что Тбилиси постоянно "выражает солидарность с украинским народом".

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ТАСС / Кукуджанова Инна

Владимир Озеров
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