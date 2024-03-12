В Грузии отказались запрещать полёты в Россию в ущерб своим интересам

Власти Грузии не будут запрещать авиасообщение с Россией и не присоединятся к международным антироссийским санкциям, поскольку эти шаги противоречат интересам страны, объяснил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Что касается прекращения полётов, присоединения к санкциям, то мы действуем исходя из интересов нашей страны. Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране", — заявил Каладзе.

Он также пожелал Украине мира, отметив, что не собирается вступать в полемику с киевскими коллегами.