Премьера Грузии опечалило требование Киева освободить Саакашвили

В Грузии отреагировали на требование главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии освободить Михаила Саакашвили для нормализации отношений между Киевом и Тбилиси. По словам грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заявление Арахамии выглядит печальным, особенно на фоне того, как в Грузии поддерживают украинский народ.

"Вы знаете, что мы решительно поддерживаем украинский народ, выражаем солидарность с украинским государством, которая выражается не только на словах, но и в конкретных действиях", — отметил премьер Грузии.