Премьера Грузии опечалило требование Киева освободить Саакашвили
Премьер Грузии Кобахидзе: Призыв Арахамии освободить Саакашвили — это печально
В Грузии отреагировали на требование главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии освободить Михаила Саакашвили для нормализации отношений между Киевом и Тбилиси. По словам грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заявление Арахамии выглядит печальным, особенно на фоне того, как в Грузии поддерживают украинский народ.
"Вы знаете, что мы решительно поддерживаем украинский народ, выражаем солидарность с украинским государством, которая выражается не только на словах, но и в конкретных действиях", — отметил премьер Грузии.
Ранее Правительство Грузии выступило со специальным заявлением, в котором жёстко раскритиковало украинские власти за ряд решений в последние два года, противоречащие традиционной дружбе между двумя странами. В ответ на это в Верховной раде выдвинули три дерзких требования к Грузии, в том числе выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили и остановить авиасообщение с Россией.
AP/TASS