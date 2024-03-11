Страна – поставщик наёмников отвернулась от Украины из-за преступников в окружении Зеленского

Правительство Грузии выступило со специальным заявлением, в котором жёстко раскритиковало украинские власти за ряд решений в последние два года, противоречащие традиционной дружбе между двумя странами. Коммюнике появилось на сайте кабмина в связи с визитами бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили в Берлин и Брюссель в составе делегации Киева в качестве советника генпрокурора Украины.

В Тбилиси обратили внимание на то, что Адеишвили на родине приговорён к аресту. Несмотря на это, власти Украины проигнорировали все требования Грузии по экстрадиции преступника. Ещё одним примером отказа Киева от сотрудничества с Тбилиси по правовым вопросам и правосудию назван отказ от экстрадиции экс-заместителя министра внутренних дел Грузии генерала Гии Лордкипанидзе, занимающего сейчас пост заместителя главы контрразведки Украины. Он также осуждён в Тбилиси за должностные преступления во время президентства Михаила Саакашвили.

"Вызывают сожаление и глубокую тревогу и другие решения. 1 марта 2022 года власти Украины отозвали из Грузии чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии под непонятным предлогом не введения санкций и не отправки боевых добровольцев на Украину", — сказано в заявлении.

Грузинское правительство напомнило о шагах в поддержку Киева после начала СВО. В их числе — присоединение ко всем международным усилиям, заявлениям и резолюциям по осуждению российской спецоперации и отправке на Украину беспрецедентно большого объёма гумпомощи.