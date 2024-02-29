Президент Грузии обещала спасти Саакашвили от смерти после слухов об отравлении в тюрьме

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает недостоверными заявления об отравлении и пытках бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, которые звучат от него самого и его сторонников. Своей позицией она поделилась в интервью для телеканала BBC во время поездки в Великобританию.

Ведущая поинтересовалась у Зурабишвили, как она относится к утверждениям о том, что Саакашвили был отравлен и находился под пытками, политик ответила, что не верит в эти истории. Кроме того, она пообещала не допустить смерти экс-президента Грузии в тюремных застенках. Для этого действующая глава государства постоянно поддерживает связь с уполномоченными структурами, чтобы быть уверенной в отсутствии рисков для здоровья заключённого.

"Я не верю в это <...> Не думаю, что он умрёт в тюрьме", — заявила Зурабишвили.