Президент Грузии обещала спасти Саакашвили от смерти после слухов об отравлении в тюрьме
Президент Грузии Зурабишвили: Не верю, что Саакашвили действительно был отравлен
Михаил Саакашвили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / saakashvilim
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает недостоверными заявления об отравлении и пытках бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, которые звучат от него самого и его сторонников. Своей позицией она поделилась в интервью для телеканала BBC во время поездки в Великобританию.
Ведущая поинтересовалась у Зурабишвили, как она относится к утверждениям о том, что Саакашвили был отравлен и находился под пытками, политик ответила, что не верит в эти истории. Кроме того, она пообещала не допустить смерти экс-президента Грузии в тюремных застенках. Для этого действующая глава государства постоянно поддерживает связь с уполномоченными структурами, чтобы быть уверенной в отсутствии рисков для здоровья заключённого.
"Я не верю в это <...> Не думаю, что он умрёт в тюрьме", — заявила Зурабишвили.
Вопрос о помиловании экс-главы Грузии продолжает оставаться открытым, добавила она. Рассматриваются не только амнистия, но и другие способы, к примеру, экстрадиция, которую сама Зурабишвили называет вполне возможной.
Напомним, Саакашвили был арестован по возвращении в Грузию осенью 2021 года по обвинению в превышении должностных полномочий и растрате средств из госбюджета. Уже будучи в тюрьме, он не раз заявлял об ухудшающемся самочувствии и действительно значительно исхудал. В июле 2023 года Саакашвили прибыл на судебное заседание таким истощённым, что этого нельзя было не заметить. Увидев это, Владимир Зеленский выслал грузинского посла из Незалежной и потребовал выдать арестованного политика Киеву, однако Тбилиси отказался от каких бы то ни было переговоров на этот счёт.