Премьер Грузии назвал ложью и спекуляцией заявления о тяжёлом состоянии Саакашвили
Кобахидзе: Разговоры о тяжёлом состоянии Саакашвили были спекуляцией
Информация о тяжёлом состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который был заключён под стражу за превышение должностных обязанностей, является ложью и спекуляцией. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"Что касается вопроса Михаила Саакашвили, мы помним, что на протяжении двух лет проходила спекуляционная кампания о том, что якобы его состояние было тяжёлым и был риск фатального исхода. В итоге выяснилось, что это были спекуляции, ложь. Сегодня мы видим, что он обновил потребление пищи с высокой калорийностью. Следовательно, больше нет проблем с весом и он объявил о намерении активно участвовать в политике", — заявил Кобахидзе на брифинге.
Напомним, Михаила Саакашвили арестовали осенью 2021 года по возвращении в Грузию после восьми лет отсутствия. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и растрате средств казны. Находясь в заключении, он говорил об ухудшении состояния, а также сильно похудел. В июле 2023 года политик появился на заседании в истощённом состоянии. После этого Зеленский дал послу Грузии два дня на отъезд с Украины, потребовав вернуть Саакашвили в Киев, но в Тбилиси отказались обсуждать это с Незалежной. Следует заметить, что на Украине жаждут возвращения Саакашвили к власти в Грузии.
ТАСС / АР / Irakli Gedenidze