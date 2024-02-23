Премьер Грузии назвал ложью и спекуляцией заявления о тяжёлом состоянии Саакашвили

"Что касается вопроса Михаила Саакашвили, мы помним, что на протяжении двух лет проходила спекуляционная кампания о том, что якобы его состояние было тяжёлым и был риск фатального исхода. В итоге выяснилось, что это были спекуляции, ложь. Сегодня мы видим, что он обновил потребление пищи с высокой калорийностью. Следовательно, больше нет проблем с весом и он объявил о намерении активно участвовать в политике", — заявил Кобахидзе на брифинге.