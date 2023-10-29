На Украине хотят возвращения Саакашвили к власти в Грузии

Нынешние украинские элиты хотят видеть президентом Грузии бывшего лидера страны Михаила Саакашвили. Они рассчитывают, что, придя к власти, политик начнёт войну против России, заявил председатель комитета Парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

"Всё понятно, откуда всё это и у кого какой интерес. Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только потому, чтобы он начал войну", — заявил Сарджвеладзе в эфире телеканала "Имеди".