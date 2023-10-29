На Украине хотят возвращения Саакашвили к власти в Грузии
В Парламенте Грузии заявили о желании Киева видеть Саакашвили у власти
Нынешние украинские элиты хотят видеть президентом Грузии бывшего лидера страны Михаила Саакашвили. Они рассчитывают, что, придя к власти, политик начнёт войну против России, заявил председатель комитета Парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.
"Всё понятно, откуда всё это и у кого какой интерес. Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только потому, чтобы он начал войну", — заявил Сарджвеладзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, очень плохо, что хорошие отношения между Грузией и Украиной были принесены в жертву поддержке Саакашвили. Также Сарджвеладзе напомнил, что в Киеве не раз призывали Тбилиси к открытию второго фронта против России, в частности, это делал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Напомним, Саакашвили арестовали осенью 2021 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. На родине его обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Находясь под стражей, политик неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, а его вес достиг критической отметки. В начале июля арестант предстал перед судом в истощённом состоянии. В связи с этим Владимир Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили, но в Тбилиси отказались от консультаций с главой дипмиссии.
ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе