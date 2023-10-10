Саакашвили объявил об открытии политического офиса в Тбилиси

С 11 октября в Тбилиси будет открыт офис бывшего президента Михаила Саакашвили, которым будет руководить член основанной им партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе. Об этом заявил сам Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме.

"Именно сегодня время единства и мобилизации, наша страна скоро встанет перед большими вызовами. Поэтому 11 октября открывается мой офис, которым будет руководить молодой лидер Софо Джапаридзе", — написал политик в Facebook*.

Саакашвили также опубликовал снимок одной из комнат офиса, на котором видны трибуна для проведения пресс-конференций на фоне флагов Грузии, США, Евросоюза, НАТО и Украины, а также несколько фотографий на стене с изображением Саакашвили во время его президентства.

Офис Саакашвили в Тбилиси. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Saakashvili Mikheil