Саакашвили объявил об открытии политического офиса в Тбилиси
С 11 октября в Тбилиси будет открыт офис бывшего президента Михаила Саакашвили, которым будет руководить член основанной им партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе. Об этом заявил сам Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме.
"Именно сегодня время единства и мобилизации, наша страна скоро встанет перед большими вызовами. Поэтому 11 октября открывается мой офис, которым будет руководить молодой лидер Софо Джапаридзе", — написал политик в Facebook*.
Саакашвили также опубликовал снимок одной из комнат офиса, на котором видны трибуна для проведения пресс-конференций на фоне флагов Грузии, США, Евросоюза, НАТО и Украины, а также несколько фотографий на стене с изображением Саакашвили во время его президентства.
Офис Саакашвили в Тбилиси. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Saakashvili Mikheil
Напомним, Саакашвили арестовали осенью 2021 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. На родине его обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Находясь под стражей, политик неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, а его вес достиг критической отметки. В начале июля арестант предстал перед судом в истощённом состоянии. В связи с этим Владимир Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили, но в Тбилиси отказались от консультаций с главой дипмиссии.
* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.
** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / AP