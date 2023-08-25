Медведев: Саакашвили достаточно наказан историей и Господом Богом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был наказан историей и Богом за свои решения, повлёкшие трагедию в Южной Осетии в августе 2008 года. Теперь он изгой на собственной родине, заявил в интервью ТАСС замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мне кажется, история и Господь Бог его уже осудили максимально строго. Он превратился в изгоя на своей родине", — так политик ответил на вопрос о том, необходимо ли, по его мнению, судить Саакашвили в международном трибунале.

Медведев припомнил, как Саакашвили сменил кресло президента Грузии на политическую должность на Украине, что обычно не принято. В итоге грузинский политик лишился и этого чина, что доказывает его некомпетентность. В результате по указке кураторов из Штатов Саакашвили попытался вернуться в Грузию, где абсолютно справедливо угодил в тюрьму, получив всеобщее осуждение. Но самое главное здесь в том, что его осудил собственный народ, подытожил замглавы Совбеза РФ.