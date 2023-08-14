Украина не сделала выводов из событий августа 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, подстрекаемая Вашингтоном, поэтому сейчас Киев пожинает плоды своих ошибок. Об этом kp.ru сказал бывший южноосетинский лидер Эдуард Кокойты.

"Они [США] сделали это с Грузией, сегодня они так же поступают с украинским народом. И нам видеть это больно. И у Саакашвили 15 лет назад, и сейчас у Зеленского — одни и те же западные поводыри", — подчеркнул он.

Политик пояснил, что ни для кого не секрет, кто вооружил Грузию, "превратив её в самое милитаризованное государство на постсоветском пространстве". Сейчас Вашингтон то же самое делает с Украиной, отправляя туда оружие. Кокойты отметил, что международное право давно деградировало благодаря стараниям США.

Он подчеркнул огромную роль России в защите Южной Осетии от грузинской агрессии. Сегодня Москва вновь вынуждена отвечать на новые вызовы, сражаясь за историческую правду в зоне СВО. Кокойты убеждён, что цель Запада в любых конфликтах на постсоветском пространстве — разрушить Россию.

"Но им это никогда не удастся. Они обречены на поражение. И чем быстрее европейские народы и страны НАТО поймут, тем для них же лучше", — резюмировал он.