В США объяснили судьбу Зеленского при отказе подчиниться Западу

В случае неудачи контрнаступления ВСУ западные лидеры усадят Владимира Зеленского за стол переговоров, а если тот откажется, тогда события могут развиваться "совершенно непредсказуемо". Об этом заявил колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker.

С начала спецоперации Украина получила военную помощь на сумму более 70 миллиардов евро, но Зеленский считает, что этого мало, отметил Хервуд. При этом страны, которые ранее поддерживали Киев, постепенно меняют свою позицию, подкрепляя это "непростыми для украинского правительства решениями". На данный момент многие партнёры уже очень близки к состоянию усталости, заметил колумнист.

"Ситуация меняется практически каждый день, однако, если представить, что ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров. Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми", — делает вывод автор публикации.