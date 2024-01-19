В Грузии потребовали извинений Зеленского и Санду за слова о пытках Саакашвили
Спикер Парламента Грузии Папуашвили потребовал извинений от Зеленского и Санду
В Грузии ожидают извинений от президента Молдавии Майи Санду, президента Украины Владимира Зеленского и ряда политиков за критику якобы ненадлежащего обращения с экс-главой закавказского государства Михаилом Саакашвили. Об этом заявил председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Сегодня мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинял Грузию в пытках Саакашвили, узнали, что врала президент Санду, когда обвиняла Грузию в пытках Саакашвили. Мы узнали, что лгали и европарламентарии, которые обвиняли Грузию в пытках Саакашвили", — сказал он в интервью грузинскому Первому каналу.
Кроме того, указал политик, перед Грузией и её народом "опозорились" многие западные политики, которые также заявляли о "пытках" Саакашвили.
Ранее Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Совета Европы опубликовал доклад с оценкой условий содержания Михаила Саакашвили в одной из тбилисских частных клиник. В документе указывается, что они удовлетворительны.
Напомним, Михаила Саакашвили арестовали осенью 2021 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. Власти закавказского государства обвиняют экс-президента в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Будучи под стражей, политик не раз заявлял об ухудшении здоровья, он сильно похудел, а в июле 2023 года предстал перед судом в истощённом состоянии. После этого Владимир Зеленский дал послу Грузии 48 часов на отъезд с Украины и потребовал вернуть Саакашвили в Незалежную, однако в Тбилиси отказались обсуждать это с украинским послом. К слову, в Киеве хотят возвращения Саакашвили к власти в Грузии.
ТАСС / AP