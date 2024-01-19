В Грузии потребовали извинений Зеленского и Санду за слова о пытках Саакашвили

В Грузии ожидают извинений от президента Молдавии Майи Санду, президента Украины Владимира Зеленского и ряда политиков за критику якобы ненадлежащего обращения с экс-главой закавказского государства Михаилом Саакашвили. Об этом заявил председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Сегодня мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинял Грузию в пытках Саакашвили, узнали, что врала президент Санду, когда обвиняла Грузию в пытках Саакашвили. Мы узнали, что лгали и европарламентарии, которые обвиняли Грузию в пытках Саакашвили", — сказал он в интервью грузинскому Первому каналу.

Кроме того, указал политик, перед Грузией и её народом "опозорились" многие западные политики, которые также заявляли о "пытках" Саакашвили.