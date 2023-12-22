Саакашвили раскрыл "секретную информацию" о предстоящей отправке войск НАТО на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что НАТО и США планируют отправить войска на Украину. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

"По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины. Они проводят учения на юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск", — рассказал Саакашвили.

Он добавил, что конфликт на Украине "может завершиться очень быстро", если войска альянса решат принять в нём участие.