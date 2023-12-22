Саакашвили раскрыл "секретную информацию" о предстоящей отправке войск НАТО на Украину
Саакашвили заявил, что США и НАТО готовятся отправить войска на Украину
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что НАТО и США планируют отправить войска на Украину. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.
"По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины. Они проводят учения на юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск", — рассказал Саакашвили.
Он добавил, что конфликт на Украине "может завершиться очень быстро", если войска альянса решат принять в нём участие.
В НАТО никогда не декларировали планов отправить свои войска на Украину. В частности, в США отмечали, что не собираются этого делать и президент страны Джо Байден чётко дал это понять. Тем не менее данная тема периодически всплывает в СМИ.
* Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.
ТАСС / AP / Irakli Gedenidze