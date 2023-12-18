Лавров заявил об участии кадровых военных НАТО в боях на Украине

Россия имеет все основания считать, что в конфликте на Украине принимают непосредственное участие кадровые военные НАТО. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Помимо наёмников, есть все основания полагать, не могу утверждать стопроцентно, под присягой, но есть все основания полагать, что кадровые военные стран НАТО на Украине воюют", — сообщил Лавров.