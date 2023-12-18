Лавров заявил об участии кадровых военных НАТО в боях на Украине
Лавров: У России есть все основания полагать, что солдаты НАТО воюют на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Россия имеет все основания считать, что в конфликте на Украине принимают непосредственное участие кадровые военные НАТО. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
"Помимо наёмников, есть все основания полагать, не могу утверждать стопроцентно, под присягой, но есть все основания полагать, что кадровые военные стран НАТО на Украине воюют", — сообщил Лавров.
Ранее Лайф писал, что Украина стала применять в зоне специальной военной операции (СВО) натренированных инструкторами НАТО собак, обложенных взрывчаткой. Вооружённые силы Незалежной идут на столь отчаянные меры из-за провального контрнаступления, в котором украинская армия лишилась большого числа бойцов и западной техники. Усугубляет ситуацию и дефицит боеприпасов.