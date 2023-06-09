Премьер Эстонии: Ни одна страна НАТО не заявляла о намерении отправить военных на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не согласилась с заявлением экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что НАТО может ввести свои войска на территорию Украины.

"Ни одна страна НАТО не заявляла о желании направить на Украину своих военных", — приводит комментарий Каллас УНИАН.

По её словам, "все государства оказывают ту или иную помощь Украине, но ни одна страна не заявляла о желании вмешиваться в эту войну, отправлять на неё своих военных". Сама же она утверждает, что "о таких планах не слышала".