ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 09:28
6340

Премьер Эстонии: Ни одна страна НАТО не заявляла о намерении отправить военных на Украину

Каллас заявила, что "не слышала" о планах НАТО ввести войска на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не согласилась с заявлением экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что НАТО может ввести свои войска на территорию Украины.

"Ни одна страна НАТО не заявляла о желании направить на Украину своих военных", — приводит комментарий Каллас УНИАН.

По её словам, "все государства оказывают ту или иную помощь Украине, но ни одна страна не заявляла о желании вмешиваться в эту войну, отправлять на неё своих военных". Сама же она утверждает, что "о таких планах не слышала".

Какие страны НАТО могут ввести войска на Украину
Какие страны НАТО могут ввести войска на Украину

По словам бывшего генсека НАТО Расмуссена, страны военного блока могут ввести свои войска на Украину. В случае если Украина ничего не добьётся на саммите в Вильнюсе, государства Балтии вместе с Польшей могут собрать "коалицию желающих" для отправки военных на помощь ВСУ. На его заявление отреагировали в Киеве, а сенатор Константин Косачёв назвал слова экс-главы альянса безуспешным самопиаром.

BannerImage

ТАСС / EPA / HOW HWEE YOUNG

Ирина Фальке
  • Новости
  • Эстония
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar