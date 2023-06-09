Премьер Эстонии: Ни одна страна НАТО не заявляла о намерении отправить военных на Украину
Каллас заявила, что "не слышала" о планах НАТО ввести войска на Украину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не согласилась с заявлением экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что НАТО может ввести свои войска на территорию Украины.
"Ни одна страна НАТО не заявляла о желании направить на Украину своих военных", — приводит комментарий Каллас УНИАН.
По её словам, "все государства оказывают ту или иную помощь Украине, но ни одна страна не заявляла о желании вмешиваться в эту войну, отправлять на неё своих военных". Сама же она утверждает, что "о таких планах не слышала".
По словам бывшего генсека НАТО Расмуссена, страны военного блока могут ввести свои войска на Украину. В случае если Украина ничего не добьётся на саммите в Вильнюсе, государства Балтии вместе с Польшей могут собрать "коалицию желающих" для отправки военных на помощь ВСУ. На его заявление отреагировали в Киеве, а сенатор Константин Косачёв назвал слова экс-главы альянса безуспешным самопиаром.
ТАСС / EPA / HOW HWEE YOUNG