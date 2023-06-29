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29 июня, 19:51

В Госдепе ответили на вопрос об отправке американских войск на Украину

Представитель Госдепа Миллер: США не собираются отправлять войска на Украину

Американские власти не собираются направлять свои войска на Украину, о чём неоднократно говорил президент страны Джо Байден. С таким заявлением в ходе брифинга выступил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Так он прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что альянс может принять непосредственное участие в украинском конфликте.

"Подчёркиваю, что президент [США Джо Байден] чётко дал понять, что войска США не будут переброшены на Украину", — сказал Миллер.

Расширение киевского конфликта: Какие страны НАТО могут ввести войска на Украину

Расширение киевского конфликта: Какие страны НАТО могут ввести войска на Украину

Напомним, по словам Расмуссена, страны НАТО могут ввести свои войска на Украину. В случае если киевский режим ничего не добьётся на саммите в Вильнюсе, государства Балтии вместе с Польшей могут собрать "коалицию желающих" для отправки военных на помощь ВСУ. В Совфеде России уже назвали "безуспешным самопиаром" слова экс-генсека альянса, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев решил, что Расмуссен "впал в слабоумие".

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Наталья Исакова
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