В Госдепе ответили на вопрос об отправке американских войск на Украину

Американские власти не собираются направлять свои войска на Украину, о чём неоднократно говорил президент страны Джо Байден. С таким заявлением в ходе брифинга выступил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Так он прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что альянс может принять непосредственное участие в украинском конфликте.