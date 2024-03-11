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Криминал

Тбилиси требует экстрадиции грузинских преступников, занимающих высокие посты на Украине

Грузия требует от Украины выдать чиновников, которые обвиняются на родине

11 марта, 08:32
Грузия требует от Украины передать обвиняемых чиновников. Обложка © ТАСС / ZURAB KURTSIKIDZE

Грузия требует от Украины передать обвиняемых чиновников. Обложка © ТАСС / ZURAB KURTSIKIDZE

Грузия пообещала нормализовать отношения с Украиной только при условии, что последняя передаст преступников, которые разыскиваются грузинскими правоохранителями. Об этом сказано в заявлении на сайте кабмина страны.

"Для регулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти", говорится в тексте.

В частности речь идёт о советнике генпрокурора Украины Зурабе Адеишвили и замруководителя украинской Службы контрразведки Георгии Лорткипанидзе. Первый обвиняется в незаконной конфискации винного завода, захвате телекомпании "Иберия" и похищении политика Кобы Давиташвили. А Лорткипанидзе проходит по делу о пособничестве экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

В заявлении подчёркивается, что Тбилиси не первый раз просит Киев оказать содействие в задержании обвиняемых, однако никакой ответной реакции не поступает. Грузинские власти надеются, что Украина всё же проявит "должное уважение" и поможет в поимке преступников.

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Ранее бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна всё ещё стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия "второго фронта" против России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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