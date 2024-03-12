В Раде выдвинули три дерзких требования к Грузии

Чтобы нормализовать отношения с Киевом, власти Грузии должны выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили и остановить авиасообщение с Россией. Об этом заявил лидер фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Если действительно говорить о "нормализации", то для этого есть план: 1. Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий назвал и ещё два условия: прекратить прямое авиасообщение с Россией и перестать помогать Москве уклоняться от санкций. По словам Арахамии, после этого "нормализация отношений будет проходить легко".