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12 марта, 03:15

В Раде выдвинули три дерзких требования к Грузии

Арахамия потребовал от Грузии остановить авиасообщение с Россией

Чтобы нормализовать отношения с Киевом, власти Грузии должны выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили и остановить авиасообщение с Россией. Об этом заявил лидер фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Если действительно говорить о "нормализации", то для этого есть план: 1. Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий назвал и ещё два условия: прекратить прямое авиасообщение с Россией и перестать помогать Москве уклоняться от санкций. По словам Арахамии, после этого "нормализация отношений будет проходить легко".

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А ранее Правительство Грузии выступило с заявлением из-за грузинских преступников в окружении Зеленского. Так, осуждённый по нескольким уголовным делам на родине экс-министр юстиции Зураб Адеишвили ныне занимает пост советника генпрокурора Украины и в составе делегации Незалежной посещал Берлин и Брюссель. Тбилиси согласен нормализовать отношения с Киевом только при условии передачи разыскиваемых грузинскими правоохранителями персон.

Обложка ©

Shutterstock / Vitalii Biliak

Лариса Сафронова
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