В Раде выдвинули три дерзких требования к Грузии
Арахамия потребовал от Грузии остановить авиасообщение с Россией
Чтобы нормализовать отношения с Киевом, власти Грузии должны выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили и остановить авиасообщение с Россией. Об этом заявил лидер фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
"Если действительно говорить о "нормализации", то для этого есть план: 1. Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили", — написал он в телеграм-канале.
Парламентарий назвал и ещё два условия: прекратить прямое авиасообщение с Россией и перестать помогать Москве уклоняться от санкций. По словам Арахамии, после этого "нормализация отношений будет проходить легко".
А ранее Правительство Грузии выступило с заявлением из-за грузинских преступников в окружении Зеленского. Так, осуждённый по нескольким уголовным делам на родине экс-министр юстиции Зураб Адеишвили ныне занимает пост советника генпрокурора Украины и в составе делегации Незалежной посещал Берлин и Брюссель. Тбилиси согласен нормализовать отношения с Киевом только при условии передачи разыскиваемых грузинскими правоохранителями персон.
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