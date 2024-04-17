Медведев требует ужесточить наказание для иноагентов в России по примеру США

В российском законодательстве должна быть установлена уголовная ответственность для иноагентов, как это сделано в Соединённых Штатах. Такое мнение в личном телеграм-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне вспыхнувших в Грузии протестов в связи с рассмотрением закона об иностранных агентах в парламенте страны.

"Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!" — говорится в публикации политика.