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17 апреля, 08:04

Медведев требует ужесточить наказание для иноагентов в России по примеру США

Медведев призвал ввести в РФ уголовную ответственность для иноагентов, как в США

В российском законодательстве должна быть установлена уголовная ответственность для иноагентов, как это сделано в Соединённых Штатах. Такое мнение в личном телеграм-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне вспыхнувших в Грузии протестов в связи с рассмотрением закона об иностранных агентах в парламенте страны.

"Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!" говорится в публикации политика.

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Напомним, закон об иностранных агентах поступил в грузинский парламент на рассмотрение в начале 2023 года. 6 марта в Тбилиси начались протесты, не помешавшие парламентариям принять проект в первом чтении, что ещё больше разозлило протестующих и сподвигло их на попытку штурма здания законодательного органа. Впоследствии документ был отозван, но с недавних пор его снова начали обсуждать в парламенте Грузии. Соединённые Штаты, где, к слову, такой законопроект действительно существует давно и предусматривает достаточно суровые наказания для нарушителей, заявили, что если Грузия его примет, то "сойдёт с европейского пути".

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ТАСС / Владимир Гердо

Юрий Лысенко
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