Медведев взмолил всадника Апокалипсиса забрать душу Байдена: "Ад следовал за ним"

Заявление президента США Джо Байдена о том, что конфликт на Украине завершится после того, как Конгресс Штатов одобрит выделение нового пакета помощи киевскому режиму — чистое зло, ведь если сказанное американским лидером сбудется, то вооружённый конфликт продолжится и погибнет ещё больше людей. Такое заявление в личном телеграм-канале опубликовал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Конфликт на Украине закончится после того, как Конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву", — заявил Байден. Можно было бы в сотый раз вспомнить про деменцию старика и коррупцию сына. Про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства. Но скажу о другом. Заявление Байдена — абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…" — написал Медведев.

Он также процитировал откровение апостола Иоанна Богослова "Апокалипсис" 6:8: "И я взглянул, и вот, конь бледный и на нём всадник, имя которому "смерть"; и ад следовал за ним". По мнению российского политика, этому всаднику стоит побыстрее забрать с собой душу Байдена, тем самым оказав миру неоценимую услугу.