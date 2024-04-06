Настоящие организаторы теракта в красногорском "Крокус сити холле" пытаются спрятаться в тени ИГИЛ*. Об этом в личном телеграм-канале заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Как известно, в уголовном праве принято выделять соучастие в совершении преступления, когда несколько лиц умышленно участвуют в его совершении. Разберём, кто стал соучастником этого тягчайшего преступного акта. 1. Исполнители. С ними всё понятно: эти недоразвитые ублюдки пойманы, с ними проводятся следственные действия. Причём очевидно, что <...> эти мрази — отнюдь не религиозные фанатики, готовые умереть за веру", — заявил политик.

Медведев напомнил, что террористы, которые якобы являются сторонниками ИГИЛ* или её ячейки "Вилаят Хорасан"*, не демонстрировали никакой атрибутики террористических организаций. Отсюда можно сделать вывод, что это просто наёмники, натренированные обращаться с огнестрельным оружием и готовые убивать за небольшое вознаграждение.

Второй категорией замглавы Совбеза назвал организаторов теракта, которых определить сложнее, чем исполнителей, отчасти из-за созданной легенды об ответственности ИГИЛ*. Её представители экстремистского движения с готовностью подхватили, ведь им это выгодно. В это время настоящие организаторы остаются в тени. Тем не менее данные, извлечённые из телефонов атаковавших "Крокус" боевиков, прямо говорят о том, кто стоит за этим чудовищным преступлением, как и то, что террористы пытались пересечь границу с Украиной. Авторы теракта — официальные лица нацистского режима в Незалежной, пытающиеся уравновесить террористическими атаками катастрофическое положение украинской армии на поле боя, указал Медведев.

А к третьей категории он отнёс пособников теракта, к которым относятся все, кто помогал преступникам напрямую: спонсировал денежно и имущественно, помогал им с логистикой и обучал. Кроме них есть те, кто оказывал помощь и косвенно, и в этот список попали высшие чины государств НАТО. К примеру — президент Франции Эмманюэль Макрон. Его заявления, политические действия и попустительство тайным операциям Киева можно считать пособничеством случившегося 22 марта теракта. Поэтому теперь французский лидер и его команда публично отрицают связь с трагедией. Тем не менее он и некоторые другие главы западных стран стали спонсорами случившегося и этому не может быть прощения, указал политик.