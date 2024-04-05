Флаги Украины и маршрут побега: СК показал "говорящие" фото с телефонов террористов из "Крокуса"

Специалисты Следственного комитета РФ извлекли данные из мобильных телефонов участвовавших в атаке на подмосковный "Крокус сити холл" террористов и обнаружили возможную связь между терактом и проведением специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Извлечённая из телефонов террористов информация. Видео © Telegram / Следком

"Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению. По указанию куратора, руководившего действиями террористов, концертный зал "Крокус сити холл" был выбран в качестве места совершения нападения", — объяснила представитель ведомства.

В СК рассказали, что во вторую годовщину начала российской спецоперации на Украине — 24 февраля 2024 года — один из участвовавших в нападении по требованию своего куратора нашёл в Интернете снимки входов в здание "Крокуса", подъездов к комплексу и отправил их анонимному собеседнику. Сам обвиняемый дал подтверждающие это показания. Также в телефоне участника теракта оказались фотографии людей в военной форме с украинским флагом на фоне разрушенных жилых домов и украинской почтовой марки с военным кораблём и неприличным жестом рукой.