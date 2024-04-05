Флаги Украины и маршрут побега: СК показал "говорящие" фото с телефонов террористов из "Крокуса"
СК нашёл снимки украинских военных в телефонах атаковавших "Крокус" террористов
Специалисты Следственного комитета РФ извлекли данные из мобильных телефонов участвовавших в атаке на подмосковный "Крокус сити холл" террористов и обнаружили возможную связь между терактом и проведением специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Извлечённая из телефонов террористов информация. Видео © Telegram / Следком
"Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению. По указанию куратора, руководившего действиями террористов, концертный зал "Крокус сити холл" был выбран в качестве места совершения нападения", — объяснила представитель ведомства.
В СК рассказали, что во вторую годовщину начала российской спецоперации на Украине — 24 февраля 2024 года — один из участвовавших в нападении по требованию своего куратора нашёл в Интернете снимки входов в здание "Крокуса", подъездов к комплексу и отправил их анонимному собеседнику. Сам обвиняемый дал подтверждающие это показания. Также в телефоне участника теракта оказались фотографии людей в военной форме с украинским флагом на фоне разрушенных жилых домов и украинской почтовой марки с военным кораблём и неприличным жестом рукой.
Найденные данные могут указывать на связь между терактом и специальной военной операцией на Украине. Следствие продолжает мероприятия для проверки причастности к организации нападения на "Крокус" и его финансированию украинских спецслужб и интернациональных исламистских террористических групп.
Напомним, 22 марта четверо вооружённых боевиков зашли в здание "Крокус сити холла" в Красногорске и открыли стрельбу по людям, собравшимся на концерт группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал и бежали с места преступления в направлении украинской границы. Жертвами атаки стали 144 человека, а количество пострадавших достигает 551. В ФСБ России заявили, что спецслужбы Украины содействовали организации теракта и собирались встретить террористов на своей территории. В настоящий момент по делу задержано более 11 человек, среди которых и четверо непосредственных исполнителей.
Life.ru