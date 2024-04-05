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5 апреля, 03:37

Трамп рассказал, как бы отреагировал на теракт в "Крокусе" в статусе главы государства

Трамп признался, что позвонил бы Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Дональд Трамп позвонил бы президенту России Владимиру Путину после теракта в "Крокус сити холле". Об этом бывший американский лидер заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

"Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать", — убеждённо сказал политик, комментируя бездействие президента США Джо Байдена в связи с произошедшей трагедией.

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Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по людям, пришедшим на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. Трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавших уже 551. В ФСБ РФ сообщили, что украинские спецслужбы оказывали содействие организации теракта и готовились встречать боевиков на своей территории, чтобы помочь им скрыться. Сейчас задержано более 11 человек, в том числе и четверо исполнителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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