Трамп рассказал, как бы отреагировал на теракт в "Крокусе" в статусе главы государства

Дональд Трамп позвонил бы президенту России Владимиру Путину после теракта в "Крокус сити холле". Об этом бывший американский лидер заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

"Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать", — убеждённо сказал политик, комментируя бездействие президента США Джо Байдена в связи с произошедшей трагедией.