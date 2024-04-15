В Парламенте Грузии произошла драка во время обсуждения закона об иноагентах
Серьёзная драка произошла в Парламенте Грузии во время обсуждения скандального законопроекта об иностранных агентах. Судя по фрагменту из трансляции заседания, лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили буквально налетел на исполнительного секретаря правящей "Грузинской мечты" Мамуку Мдинарадзе, минимум один раз ударив того по лицу.
Момент драки в Парламенте Грузии во время обсуждения закона об иностранных агентах. Видео © VK / Пётр Данилин
Затем к драке подключились другие депутаты. После этого вещание прервали, однако на данный момент трансляция снова идёт.
Напомним, закон об иностранных агентах поступил в Парламент Грузии в начале 2023 года. Уже 6 марта на улицах Тбилиси начались протесты, однако документ всё равно приняли в первом чтении. Это вызвало новую волну недовольства, и протестующие предприняли попытку прорваться в законодательный орган. Законопроект отозвали, однако теперь его снова обсуждают. В США тем временем предупреждают: его принятие собьёт Грузию с "европейского пути".
VK / Пётр Данилин