В Парламенте Грузии произошла драка во время обсуждения закона об иноагентах

Серьёзная драка произошла в Парламенте Грузии во время обсуждения скандального законопроекта об иностранных агентах. Судя по фрагменту из трансляции заседания, лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили буквально налетел на исполнительного секретаря правящей "Грузинской мечты" Мамуку Мдинарадзе, минимум один раз ударив того по лицу.