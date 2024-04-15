В Тбилиси митингующие пытаются прорвать полицейский кордон у здания парламента

На охрану общественного порядка вызвали полицейский спецназ, вооружённый щитами и дубинками. Кроме того, силовики подтянули водомёт. Как заявили в МВД страны, на любые факты нарушения закона правоохранители будут принимать соответствующие правовые меры в рамках закона. Тем временем Комитет Парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах на фоне жарких споров. Кстати, дело даже дошло до драки: представитель оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили сегодня днём напал на секретаря правящей "Грузинской мечты" Мамуку Мдинарадзе. Затем к кулачным разборкам подключились и другие депутаты.