Испугавшийся признания иноагентом Саакашвили из тюрьмы призвал грузин атаковать
Саакашвили: В Грузии пришло время для единства и атаки
Находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили заявил, что в Грузии пришло время для "единства и атаки". Обращение к сторонникам он опубликовал в соцсетях на фоне рассмотрения в парламенте страны законопроекта об иноагентах.
"Время единства и атаки!" — написал Саакашвили.
Бывший грузинский лидер призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы "защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии".
Закон об иноагентах поступил в Парламент Грузии в начале 2023 года. Уже 6 марта на улицах Тбилиси начались протесты, однако документ всё равно приняли в первом чтении. Это вызвало новую волну недовольства, и протестующие предприняли попытку прорваться в законодательный орган. Законопроект отозвали, однако теперь его снова обсуждают. В США тем временем предупреждают: его принятие собьёт Грузию с "европейского пути".
Напомним, Саакашвили арестовали осенью 2021 года, после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. На родине его обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Находясь под стражей, политик неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, а его вес достиг критической отметки. В начале июля прошлого года арестант предстал перед судом в истощённом состоянии. Увидев это, Владимир Зеленский выслал грузинского посла из Незалежной и потребовал выдать арестованного политика Киеву, однако Тбилиси отказался от каких бы то ни было переговоров на этот счёт.
TACC / AP