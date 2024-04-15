Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 15:50
3502

Испугавшийся признания иноагентом Саакашвили из тюрьмы призвал грузин атаковать

Саакашвили: В Грузии пришло время для единства и атаки

Находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили заявил, что в Грузии пришло время для "единства и атаки". Обращение к сторонникам он опубликовал в соцсетях на фоне рассмотрения в парламенте страны законопроекта об иноагентах.

"Время единства и атаки!" — написал Саакашвили.

Бывший грузинский лидер призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы "защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии".

Закон об иноагентах поступил в Парламент Грузии в начале 2023 года. Уже 6 марта на улицах Тбилиси начались протесты, однако документ всё равно приняли в первом чтении. Это вызвало новую волну недовольства, и протестующие предприняли попытку прорваться в законодательный орган. Законопроект отозвали, однако теперь его снова обсуждают. В США тем временем предупреждают: его принятие собьёт Грузию с "европейского пути".

В Парламенте Грузии произошла драка во время обсуждения закона об иноагентах
В Парламенте Грузии произошла драка во время обсуждения закона об иноагентах

Напомним, Саакашвили арестовали осенью 2021 года, после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. На родине его обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Находясь под стражей, политик неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, а его вес достиг критической отметки. В начале июля прошлого года арестант предстал перед судом в истощённом состоянии. Увидев это, Владимир Зеленский выслал грузинского посла из Незалежной и потребовал выдать арестованного политика Киеву, однако Тбилиси отказался от каких бы то ни было переговоров на этот счёт.

Обложка ©

TACC / AP

Наталья Исакова
  • Новости
  • Грузия
  • Михаил Саакашвили
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров