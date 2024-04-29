В Грузии депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах
Парламент Грузии шумно обсуждает законопроект об иноагентах, который пытается провести правящая партия страны. Во время очередной дискуссии оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе полезла в драку с коллегой Гурамом Мачарашвили. Кадры появились в Сети.
Стычка произошла на заседании юридического комитета в парламенте. Деканоидзе взяла слово и начала критиковать предлагаемый закон об иноагентах. Когда ей отключили микрофон, женщина не замолчала, а обрушилась с обвинениями в адрес председателя заседания, который якобы "затыкает ей рот".
Прокричавшись в выключенный микрофон, Деканоидзе решила демонстративно покинуть зал. Но тут ей подвернулся депутат Гурам Мачарашвили, который крикнул ей вслед, что она и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили продали Родину. Тогда депутат взяла бутылку и попыталась ударить ею дерзкого политика. Рассерженную женщину кое-как удержали сразу несколько мужчин. Плеснуть водой в оппонента она всё-таки успела.
Во время дальнейших обсуждений председателю пришлось удалить за плохое поведение ещё восемь депутатов от оппозиции, а несколько человек сами покинули зал в знак протеста.
Напомним, закон об иноагентах поступил в Парламент Грузии в начале 2023 года. На фоне протестов в Тбилиси депутатам, инициировавшим законопроект, пришлось его отозвать. В этом году обсуждение документа возобновилось. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" уверена, что НКО финансируются из-за рубежа и устраивают в стране протесты. В США предупредили Тбилиси, что принятие закона об иноагентах собьёт государство с "европейского пути" и задушит демократию. 17 апреля грузинский парламент всё же одобрил законопроект в первом чтении. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ. По её словам, будущий закон об иноагентах противоречит "стратегии ЕС".