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В Грузии депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах

29 апреля, 15:20
В Грузии шумно обсуждают закон об иноагентах. Видео © Х / gdh

В Грузии шумно обсуждают закон об иноагентах. Видео © Х / gdh

Парламент Грузии шумно обсуждает законопроект об иноагентах, который пытается провести правящая партия страны. Во время очередной дискуссии оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе полезла в драку с коллегой Гурамом Мачарашвили. Кадры появились в Сети.

В Грузии шумно обсуждают закон об иноагентах. Видео © Х / gdh

Стычка произошла на заседании юридического комитета в парламенте. Деканоидзе взяла слово и начала критиковать предлагаемый закон об иноагентах. Когда ей отключили микрофон, женщина не замолчала, а обрушилась с обвинениями в адрес председателя заседания, который якобы "затыкает ей рот".

Прокричавшись в выключенный микрофон, Деканоидзе решила демонстративно покинуть зал. Но тут ей подвернулся депутат Гурам Мачарашвили, который крикнул ей вслед, что она и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили продали Родину. Тогда депутат взяла бутылку и попыталась ударить ею дерзкого политика. Рассерженную женщину кое-как удержали сразу несколько мужчин. Плеснуть водой в оппонента она всё-таки успела.

Во время дальнейших обсуждений председателю пришлось удалить за плохое поведение ещё восемь депутатов от оппозиции, а несколько человек сами покинули зал в знак протеста.

"Ни одного аргумента": Премьер Грузии резко ответил противникам закона об иноагентах
"Ни одного аргумента": Премьер Грузии резко ответил противникам закона об иноагентах

Напомним, закон об иноагентах поступил в Парламент Грузии в начале 2023 года. На фоне протестов в Тбилиси депутатам, инициировавшим законопроект, пришлось его отозвать. В этом году обсуждение документа возобновилось. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" уверена, что НКО финансируются из-за рубежа и устраивают в стране протесты. В США предупредили Тбилиси, что принятие закона об иноагентах собьёт государство с "европейского пути" и задушит демократию. 17 апреля грузинский парламент всё же одобрил законопроект в первом чтении. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ. По её словам, будущий закон об иноагентах противоречит "стратегии ЕС".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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