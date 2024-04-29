В Грузии депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах 29 апреля, 15:20 В Грузии шумно обсуждают закон об иноагентах. Видео © Х / gdh

Парламент Грузии шумно обсуждает законопроект об иноагентах, который пытается провести правящая партия страны. Во время очередной дискуссии оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе полезла в драку с коллегой Гурамом Мачарашвили. Кадры появились в Сети.

В Грузии шумно обсуждают закон об иноагентах. Видео © Х / gdh

Стычка произошла на заседании юридического комитета в парламенте. Деканоидзе взяла слово и начала критиковать предлагаемый закон об иноагентах. Когда ей отключили микрофон, женщина не замолчала, а обрушилась с обвинениями в адрес председателя заседания, который якобы "затыкает ей рот".

Прокричавшись в выключенный микрофон, Деканоидзе решила демонстративно покинуть зал. Но тут ей подвернулся депутат Гурам Мачарашвили, который крикнул ей вслед, что она и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили продали Родину. Тогда депутат взяла бутылку и попыталась ударить ею дерзкого политика. Рассерженную женщину кое-как удержали сразу несколько мужчин. Плеснуть водой в оппонента она всё-таки успела.

Во время дальнейших обсуждений председателю пришлось удалить за плохое поведение ещё восемь депутатов от оппозиции, а несколько человек сами покинули зал в знак протеста.

Авторы Татьяна Миссуми