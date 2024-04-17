Президент Грузии обещала наложить вето на закон об иноагентах
Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что воспользуется своим правом вето в случае принятия парламентом законопроекта об иноагентах во всех трёх чтениях. Об этом она сказала в беседе с телеканалом ВВС.
"Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза", — подчеркнула Зурабишвили.
Напомним, закон об иноагентах поступил в парламент Грузии в начале 2023 года. На фоне протестов в Тбилиси депутатам, инициировавшим законопроект, пришлось его отозвать. В этом году его обсуждение возобновилось. Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" уверена, что неправительственные организации в стране финансируются из-за рубежа, а потом становятся зачинщиками политических протестов. В США предупредили Тбилиси, что принятие закона об иноагентах собьёт государство с "европейского пути" и задушит демократию. 17 апреля грузинский парламент всё же одобрил законопроект в первом чтении.