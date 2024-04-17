Песков: Грузинский закон об иноагентах не связан с Россией

Законопроект об ограничении иностранного влияния на политику Грузии нельзя назвать российским, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, многие страны стараются придерживаться "внутриполитической гигиены".

"Всё-таки, наверное, первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной Соединённые Штаты. Именно они ввели эту практику. Никак это не российская — это нормальная сейчас практика огромного количества государств", — указал он.

При этом пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность в том, что протесты против закона об иноагентах в Грузии разжигаются извне. Недруги пытаются спровоцировать в стране антироссийские настроения.