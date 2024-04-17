Песков: Грузинский закон об иноагентах не связан с Россией
Законопроект об ограничении иностранного влияния на политику Грузии нельзя назвать российским, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, многие страны стараются придерживаться "внутриполитической гигиены".
"Всё-таки, наверное, первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной Соединённые Штаты. Именно они ввели эту практику. Никак это не российская — это нормальная сейчас практика огромного количества государств", — указал он.
При этом пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность в том, что протесты против закона об иноагентах в Грузии разжигаются извне. Недруги пытаются спровоцировать в стране антироссийские настроения.
"Этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент для провоцирования антироссийских настроений, вряд ли эти импульсы подаются изнутри Грузии", — указал Песков, добавив, что в Кремле наблюдают за происходящим.
Как уже рассказывал Life.ru, закон об иноагентах был внесён на рассмотрение в Парламент Грузии в начале 2023 года. 6 марта на улицах Тбилиси начались протесты, но законопроект всё равно приняли в I чтении. В итоге это привело к ещё большему ожесточению митингующих. Они даже пытались вломиться в здание Парламента. В результате массовых недовольств проект был отозван, однако спустя время обсуждения вновь возобновились. Между тем Вашингтон заявил, что в случае принятия закона Грузия "собьётся с европейского пути".
ТАСС / POOL / Павел Бедняков