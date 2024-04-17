"Ни одного аргумента": Премьер Грузии резко ответил противникам закона об иноагентах

Критика со стороны других государств и их представителей не заставит власти Грузии отказаться от принятия закона об иностранных агентах. Такое заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время брифинга.

"Что же касается заявлений американских и европейских политиков, то очень жаль, что ни в одном из этих заявлений не было ни одного аргумента, повторяю, ни одного аргумента [против закона об иноагентах]. Вы видели эти заявления, например [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, конкретного дипломата, работающего в Грузии. <…> В таких условиях соответствующие заявления не станут основанием для пересмотра нашего решения", — цитирует его ТАСС.