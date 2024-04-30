Спецназ в Тбилиси разогнал протестующих у парламента перцовым спреем

Сотни человек продолжают митинговать у здания парламента в Тбилиси. Несколько протестующих задержаны за блокировку входа, они хотели помешать депутатам выйти из здания.

На улицах вблизи парламента ситуация накалилась до предела. На месте работает спецназ. Правоохранители применили перцовый спрей после того, как участники митинга поставили мусорные баки перед полицейскими. Часть толпы отправилась по проспекту Руставели шествием в сторону Госканцелярии. Информации о пострадавших и точном количестве задержанных пока нет.