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30 апреля, 19:04

Спецназ в Тбилиси разогнал протестующих у парламента перцовым спреем

Сотни человек продолжают митинговать у здания парламента в Тбилиси. Несколько протестующих задержаны за блокировку входа, они хотели помешать депутатам выйти из здания.

Протесты в Тбилиси. Видео © X / avaza1972

На улицах вблизи парламента ситуация накалилась до предела. На месте работает спецназ. Правоохранители применили перцовый спрей после того, как участники митинга поставили мусорные баки перед полицейскими. Часть толпы отправилась по проспекту Руставели шествием в сторону Госканцелярии. Информации о пострадавших и точном количестве задержанных пока нет.

Полиция задержала двух участников митинга в Тбилиси, один из них был вооружён
Полиция задержала двух участников митинга в Тбилиси, один из них был вооружён

Life.ru рассказывал, что протесты в Тбилиси начались в марте 2024 года, когда грузинский парламент в первом чтении поддержал законопроект об иноагентах. Несмотря на требования граждан и критику со стороны западных стран, грузинские депутаты приняли закон во втором чтении.

Обложка ©

X / avaza1972

Александра Мышляева
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