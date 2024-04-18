Полиция задержала двух участников митинга в Тбилиси, один из них был вооружён

Грузинская полиция произвела задержание двух участников антиправительственной акции в центре Тбилиси, которая состоялась 17 апреля. Один из них оказался вооружён, гласит сообщение пресс-службы МВД страны.

По данным правоохранителей, вместо выражения протеста в мирной форме митингующие неоднократно прибегали к насильственным действиям. Несколько человек не подчинились законному требованию полиции, за что и были арестованы.