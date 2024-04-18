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18 апреля, 00:47

Полиция задержала двух участников митинга в Тбилиси, один из них был вооружён

Грузинская полиция произвела задержание двух участников антиправительственной акции в центре Тбилиси, которая состоялась 17 апреля. Один из них оказался вооружён, гласит сообщение пресс-службы МВД страны.

По данным правоохранителей, вместо выражения протеста в мирной форме митингующие неоднократно прибегали к насильственным действиям. Несколько человек не подчинились законному требованию полиции, за что и были арестованы.

"В административном порядке задержаны два человека. Правоохранители у одного из задержанных изъяли холодное оружие", — добавили в ведомстве.

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Протесты в грузинской столице не утихают третий день на фоне принятия скандального законопроекта об иноагентах. Нередко полиции приходится применять слезоточивый газ, чтобы угомонить толпу.

Обложка ©

ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Илья Пушкарев
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