Полиция задержала двух участников митинга в Тбилиси, один из них был вооружён
Грузинская полиция произвела задержание двух участников антиправительственной акции в центре Тбилиси, которая состоялась 17 апреля. Один из них оказался вооружён, гласит сообщение пресс-службы МВД страны.
По данным правоохранителей, вместо выражения протеста в мирной форме митингующие неоднократно прибегали к насильственным действиям. Несколько человек не подчинились законному требованию полиции, за что и были арестованы.
"В административном порядке задержаны два человека. Правоохранители у одного из задержанных изъяли холодное оружие", — добавили в ведомстве.
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ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze