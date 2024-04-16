Полицейский спецназ применил спецсредства для разгона демонстрантов в Тбилиси

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как десятки правоохранителей со щитами повергают толпу в бегство. На отдельных участках полиция прибегла к помощи слезоточивого газа. Участники несанкционированной акции были вынуждены отступить, многие задержаны. Стычки между демонстрантами и силовиками продолжаются. Один спецназовец ранен, ему оказывается помощь.