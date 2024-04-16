Полицейский спецназ применил спецсредства для разгона демонстрантов в Тбилиси
Грузинская полиция начала отгонять демонстрантов от здания парламента. Противники введения скандального закона об иноагентах оказали сопротивление, вынудив спецназ применить спецсредства, утверждает РИА "Новости".
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как десятки правоохранителей со щитами повергают толпу в бегство. На отдельных участках полиция прибегла к помощи слезоточивого газа. Участники несанкционированной акции были вынуждены отступить, многие задержаны. Стычки между демонстрантами и силовиками продолжаются. Один спецназовец ранен, ему оказывается помощь.
Полицейский спецназ применил спецсредства для разгона демонстрантов в Тбилиси. Видео © X / Anton Gerashchenko / Samira Bayramova
Напомним, что закон об иноагентах был принят грузинским парламентом в марте этого года. С этого момента в стране не стихают массовые протесты. Потасовки происходят не только на улице — драки развязывают даже сами депутаты.
ТАСС / Михаил Егиков