В Грузии пересмотрят закон об иноагентах в случае принятия страны в ЕС

Власти Грузии пересмотрят резонансный закон об иностранных агентах, если страну примут в Евросоюз. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он признал, что пока о финале евроинтеграции речь не идёт.

"Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать [закон], пересмотреть его, переделать или принять новый", — сказал политик.