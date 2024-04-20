В Грузии пересмотрят закон об иноагентах в случае принятия страны в ЕС
В парламенте Грузии пересмотрят закон об иноагентах, если страну позовут в ЕС
Власти Грузии пересмотрят резонансный закон об иностранных агентах, если страну примут в Евросоюз. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он признал, что пока о финале евроинтеграции речь не идёт.
"Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать [закон], пересмотреть его, переделать или принять новый", — сказал политик.
Он добавил, что Грузия достигла своего пика в отношениях с Брюсселем, когда в декабре 2023 года ей был предоставлен статус кандидата в Евросоюз. После этого начинаются переговоры о вступлении в ЕС, однако относительно членства республики у стран сообщества пока нет консенсуса.
Напомним, скандальный закон об иностранных агентах поступил в парламент Грузии в начале 2023 года, однако на фоне протестов документ отозвали. Недавно его снова начали обсуждать, указывая, в частности, на зарубежное финансирование неправительственных организаций, выводящих людей на улицы. В США заявляют, что принятие закона собьёт закавказскую республику с "европейского пути", но, несмотря на возражения извне, 17 апреля его приняли в первом чтении. Президент Саломе Зурабишвили, возмущённая этим, пообещала наложить вето на документ.
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