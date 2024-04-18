Володин объяснил истерику вокруг закона об иноагентах в Грузии Володин: Противники закона об иноагентах в Грузии действуют в интересах Запада 18 апреля, 07:50 Вячеслав Володин. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Острая дискуссия в Грузии вокруг законопроекта об иноагентах доказывает, что США и Европа уже выделили средства на свержение грузинской власти, а принятие закона способно осложнить этот процесс. Таким мнением поделился в телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти и деньги на это уже выделены, а принятие закона может эти планы сорвать", — говорится в тексте.

Депутат подчеркнул, что каждое суверенное государство должно строго пресекать вмешательство в свои дела со стороны других стран, а значит, закон об иноагентах — необходимый инструмент в достижении данной цели. Все, кто протестует против подобного нормативного акта, — это лица, действующие в интересах иностранных кураторов, добавил Володин.

Он напомнил, что аналогичные законы приняты в Венгрии и Киргизии, также подобные законодательные инициативы изучаются во Франции. Однако в Париже не слышно возмущений со стороны ЕС или США, как, например, в Грузии, где против закона развёрнуты целые протестные движения, отметил председатель Госдумы. По его словам, всё дело в двойных стандартах Запада, в частности Вашингтона, который ведёт внешнюю политику исходя из "принципа собственной исключительности и превосходства".

Политик пояснил, что если страна готова прислуживать США, то ей могут позволить принять закон об иноагентах, если же государство хочет "прикрыть лазейку для внешнего вмешательства", то американские власти начнут давить и мешать урегулировать деятельность иностранных агентов. Например, в Грузии это обернулось беспорядками, уличными протестами и громкими заявлениями Вашингтона о "нарушении демократии" со стороны Тбилиси.

Авторы Татьяна Миссуми