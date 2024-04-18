Володин объяснил истерику вокруг закона об иноагентах в Грузии
Володин: Противники закона об иноагентах в Грузии действуют в интересах Запада
Вячеслав Володин. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин
Острая дискуссия в Грузии вокруг законопроекта об иноагентах доказывает, что США и Европа уже выделили средства на свержение грузинской власти, а принятие закона способно осложнить этот процесс. Таким мнением поделился в телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти и деньги на это уже выделены, а принятие закона может эти планы сорвать", — говорится в тексте.
Депутат подчеркнул, что каждое суверенное государство должно строго пресекать вмешательство в свои дела со стороны других стран, а значит, закон об иноагентах — необходимый инструмент в достижении данной цели. Все, кто протестует против подобного нормативного акта, — это лица, действующие в интересах иностранных кураторов, добавил Володин.
Он напомнил, что аналогичные законы приняты в Венгрии и Киргизии, также подобные законодательные инициативы изучаются во Франции. Однако в Париже не слышно возмущений со стороны ЕС или США, как, например, в Грузии, где против закона развёрнуты целые протестные движения, отметил председатель Госдумы. По его словам, всё дело в двойных стандартах Запада, в частности Вашингтона, который ведёт внешнюю политику исходя из "принципа собственной исключительности и превосходства".
Политик пояснил, что если страна готова прислуживать США, то ей могут позволить принять закон об иноагентах, если же государство хочет "прикрыть лазейку для внешнего вмешательства", то американские власти начнут давить и мешать урегулировать деятельность иностранных агентов. Например, в Грузии это обернулось беспорядками, уличными протестами и громкими заявлениями Вашингтона о "нарушении демократии" со стороны Тбилиси.
Напомним, закон об иноагентах поступил в Парламент Грузии в начале 2023 года. На фоне протестов в Тбилиси депутатам, инициировавшим законопроект, пришлось его отозвать. В этом году обсуждение документа возобновилось. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" уверена, что неправительственные организации в стране финансируются из-за рубежа, а потом становятся зачинщиками политических протестов. В США предупредили Тбилиси, что принятие закона об иноагентах собьёт государство с "европейского пути" и задушит демократию. 17 апреля грузинский парламент всё же одобрил законопроект в первом чтении. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ. По её словам, будущий закон об иноагентах противоречит "стратегии ЕС".