Спецназ применил против протестующих в Тбилиси резиновые пули и слезоточивый газ
Спецназ применил против протестующих в Тбилиси резиновые пули и слезоточивый газ. Обложка © X / Katie Shoshiashvili
Противники законопроекта об иноагентах вступили в драку со спецназом во время очередного митинга у здания парламента в Тбилиси. Силовики были вынуждены задействовать спецсредства в виде слезоточивого газа, перцовых баллончиков, водомёта и резиновых пуль.
На кадрах из центра грузинской столицы видно, что протестующие пошли на штурм полицейского кордона. Некоторые участники антиправительственной акции заблаговременно вооружились противогазами. В ответ спецназовцы применили силу, оттеснив толпу при помощи щитов и водомётов. По отношению к самым агрессивным применялось травматическое оружие.
Спецназ применил против протестующих в Тбилиси резиновые пули и слезоточивый газ. Видео © X / Katie Shoshiashvili / Tim White / Giorgi Revishvili / Samira Bayramova
Протесты в столице Грузии не утихают почти два месяца на фоне обсуждения депутатами скандального законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет "российским". 29 марта парламентарии приняли инициативу во втором чтении, накалив градус недовольства.