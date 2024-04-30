Спецназ применил против протестующих в Тбилиси резиновые пули и слезоточивый газ

Противники законопроекта об иноагентах вступили в драку со спецназом во время очередного митинга у здания парламента в Тбилиси. Силовики были вынуждены задействовать спецсредства в виде слезоточивого газа, перцовых баллончиков, водомёта и резиновых пуль.