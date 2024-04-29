Спецназ снял оцепление у здания парламента Грузии после разгона акции протеста
Полиция сняла оцепление у здания парламента Грузии. Обложка © X / Mariam Nikuradze
Сотрудники сил специального назначения МВД Грузии отразили последнюю попытку протестующих прорваться к парламенту республики. В связи со стабилизацией ситуации в центре Тбилиси правоохранителями решено снять оцепление в районе административного здания.
Большинство участников митинга разошлись, оставшиеся сторонники оппозиционных партий и НКО под давлением правоохранителей покинули проспект Руставели и обосновались на соседних улицах. Сейчас вблизи парламента дежурят лишь наряды полиции.
Участники митинга покидают центр Тбилиси. Видео © X / Giorgi Oniani
Одна из самых массовых акций протеста состоялась в Тбилиси 28 апреля. Участники протеста выступили против скандального закона об иноагентах, который они называют "российским". Как и в прошлый раз, не обошлось без стычек с полицией.