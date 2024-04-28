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28 апреля, 19:41

В Тбилиси на очередном митинге начались стычки демонстрантов с полицией

Многотысячный митинг против закона об иноагентах проходит в Тбилиси

Многотысячный митинг против закона об иноагентах проходит в Тбилиси. Обложка © X / Mariam Nikuradze

Многотысячный митинг против закона об иноагентах проходит в Тбилиси. Обложка © X / Mariam Nikuradze

Грузинская оппозиция вышла на улицы Тбилиси, требуя отказаться от принятия нашумевшего законопроекта об иностранных агентах. Точкой сбора протестующих стала площадь Республики, затем они выдвинулись к зданию парламента на проспекте Руставели.

В руках у протестующих флаги Грузии, Евросоюза и Украины. Оппозиционеры выкрикивают антиправительственные лозунги, толпу с импровизированной сцены координируют организаторы митинга в лице депутатов — противников закона и представителей НПО. Как пишет ТАСС, собравшиеся у парадного входа в парламент митингующие попытались пройти к сцене, однако полиция не дала им этого сделать. После этого началась потасовка, правоохранители применили перцовый газ.

Многотысячный митинг против закона об иноагентах проходит в Тбилиси. Видео © X / Mariam Nikuradze

Володин объяснил истерику вокруг закона об иноагентах в Грузии
Володин объяснил истерику вокруг закона об иноагентах в Грузии

Протесты в Тбилиси не утихают с марта 2024 года, когда грузинский парламент в первом чтении поддержал скандальный законопроект об иноагентах. Впрочем, несмотря на требования митингующих и критику со стороны стран Запада, премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о намерении принять инициативу.

Илья Пушкарев
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