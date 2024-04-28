В Тбилиси на очередном митинге начались стычки демонстрантов с полицией
Многотысячный митинг против закона об иноагентах проходит в Тбилиси
Многотысячный митинг против закона об иноагентах проходит в Тбилиси. Обложка © X / Mariam Nikuradze
Грузинская оппозиция вышла на улицы Тбилиси, требуя отказаться от принятия нашумевшего законопроекта об иностранных агентах. Точкой сбора протестующих стала площадь Республики, затем они выдвинулись к зданию парламента на проспекте Руставели.
В руках у протестующих флаги Грузии, Евросоюза и Украины. Оппозиционеры выкрикивают антиправительственные лозунги, толпу с импровизированной сцены координируют организаторы митинга в лице депутатов — противников закона и представителей НПО. Как пишет ТАСС, собравшиеся у парадного входа в парламент митингующие попытались пройти к сцене, однако полиция не дала им этого сделать. После этого началась потасовка, правоохранители применили перцовый газ.
Многотысячный митинг против закона об иноагентах проходит в Тбилиси. Видео © X / Mariam Nikuradze
Протесты в Тбилиси не утихают с марта 2024 года, когда грузинский парламент в первом чтении поддержал скандальный законопроект об иноагентах. Впрочем, несмотря на требования митингующих и критику со стороны стран Запада, премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о намерении принять инициативу.