В Тбилиси на очередном митинге начались стычки демонстрантов с полицией

Грузинская оппозиция вышла на улицы Тбилиси, требуя отказаться от принятия нашумевшего законопроекта об иностранных агентах. Точкой сбора протестующих стала площадь Республики, затем они выдвинулись к зданию парламента на проспекте Руставели.

В руках у протестующих флаги Грузии, Евросоюза и Украины. Оппозиционеры выкрикивают антиправительственные лозунги, толпу с импровизированной сцены координируют организаторы митинга в лице депутатов — противников закона и представителей НПО. Как пишет ТАСС, собравшиеся у парадного входа в парламент митингующие попытались пройти к сцене, однако полиция не дала им этого сделать. После этого началась потасовка, правоохранители применили перцовый газ.