Грузинские депутаты вновь подрались из-за закона об иноагентах

Грузинские депутаты устроили драку перед заседанием, на котором они во втором чтении должны были рассмотреть закон об иноагентах. Видео потасовки разъярённых парламентариев опубликовала в своих соцсетях оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.

В Парламенте Грузии депутаты подрались перед рассмотрением закона об иноагентах. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Salome Samadashvili

"Покажите это видео всем, как "мечтатели" используют физическую силу против всех", — призвала она во время прямой трансляции.

Предварительно, потасовка началась после словесной перепалки представителей оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта", вторые поддерживают действия силовиков по разгону митингующих против закона об иноагентах.