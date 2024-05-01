Грузинские депутаты вновь подрались из-за закона об иноагентах
Грузинские депутаты устроили драку перед заседанием, на котором они во втором чтении должны были рассмотреть закон об иноагентах. Видео потасовки разъярённых парламентариев опубликовала в своих соцсетях оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.
В Парламенте Грузии депутаты подрались перед рассмотрением закона об иноагентах. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Salome Samadashvili
"Покажите это видео всем, как "мечтатели" используют физическую силу против всех", — призвала она во время прямой трансляции.
Предварительно, потасовка началась после словесной перепалки представителей оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта", вторые поддерживают действия силовиков по разгону митингующих против закона об иноагентах.
Напомним, это уже не первая драка в грузинском парламенте во время обсуждения спорной инициативы. Так, 15 апреля лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили буквально налетел на исполнительного секретаря правящей "Грузинской мечты" Мамуку Мдинарадзе, а затем к потасовке подключились и другие народные избранники.
Как сообщал Life.ru, в Тбилиси не стихают протесты против закона об иностранных агентах. Оппозиция выступает против него, утверждая, что в случае принятия Грузия отдалится от вступления в ЕС. Тем не менее 29 апреля скандальный документ поддержал комитет парламента по юридическим вопросам. 30 апреля силовики в ходе разгона демонстрации применили слезоточивый газ и водомёты. Среди пострадавших — глава оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Salome Samadashvili