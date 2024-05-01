Шесть силовиков пострадали в ходе митинга против закона об иноагентах в Тбилиси

Шесть сотрудников полиции пострадали в ходе митинга против резонансного закона об иностранных агентах в Тбилиси, сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Задержано 63 человека, их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции.