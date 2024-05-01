Шесть силовиков пострадали в ходе митинга против закона об иноагентах в Тбилиси
Работа полиции на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси. Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze
Шесть сотрудников полиции пострадали в ходе митинга против резонансного закона об иностранных агентах в Тбилиси, сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Задержано 63 человека, их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции.
По словам Дарахвелидзе, митингующие оскорбляли сотрудников спецназа и бросали в них бутылки, камни и иные тяжёлые предметы. Ведётся расследование.
"Общественность ясно увидела, что акция полностью приняла насильственный характер", — отметил Дарахвелидзе.
Напомним, в Тбилиси не стихают протесты против закона об иностранных агентах. Несмотря на это, скандальный документ уже приняли во втором чтении. А 30 апреля силовики в ходе разгона демонстрации применили слезоточивый газ и водомёты. Среди пострадавших — глава оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.