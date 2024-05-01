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1 мая, 08:56

Шесть силовиков пострадали в ходе митинга против закона об иноагентах в Тбилиси

Работа полиции на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси. Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Работа полиции на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси. Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Шесть сотрудников полиции пострадали в ходе митинга против резонансного закона об иностранных агентах в Тбилиси, сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Задержано 63 человека, их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции.

По словам Дарахвелидзе, митингующие оскорбляли сотрудников спецназа и бросали в них бутылки, камни и иные тяжёлые предметы. Ведётся расследование.

"Общественность ясно увидела, что акция полностью приняла насильственный характер", — отметил Дарахвелидзе.

Депутату грузинского парламента стало плохо на митинге в Тбилиси
Депутату грузинского парламента стало плохо на митинге в Тбилиси

Напомним, в Тбилиси не стихают протесты против закона об иностранных агентах. Несмотря на это, скандальный документ уже приняли во втором чтении. А 30 апреля силовики в ходе разгона демонстрации применили слезоточивый газ и водомёты. Среди пострадавших — глава оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.

Матвей Константинов
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