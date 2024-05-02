В Минздраве Грузии рассказали о пострадавших на митинге в Тбилиси
Минздрав Грузии: На митинге в Тбилиси пострадало восемь человек
Как минимум восемь участников митинга в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания Парламента 1 мая получили травмы, передаёт Минздрав Грузии.
Митинг в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания Парламента. Видео © X / @Alisa_Vasilisa_
"1 мая на проспекте Руставели в ходе протестной акции пострадало восемь человек. Их госпитализировали. Один из них уже выписан", — сообщили журналистам в ведомстве.
В основном у людей травмы в области лица, головы и прочих частей тела. У некоторых интоксикация и осложнения на дыхательные пути. На территории митинга работает 20 бригад скорой помощи.
Как ранее писал Life.ru, в последние дни в Тбилиси не заканчиваются протесты против закона об иноагентах. Оппозиция полагает, что при его принятии Грузия отдалится от вступления в ЕС. Протестующие не добились своей цели, ведь 2 мая законопроект был принят во втором чтении. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не собирается отказываться от принятия данного закона во всех трёх чтениях.
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