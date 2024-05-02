В Минздраве Грузии рассказали о пострадавших на митинге в Тбилиси

Как минимум восемь участников митинга в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания Парламента 1 мая получили травмы, передаёт Минздрав Грузии.

Митинг в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания Парламента. Видео © X / @Alisa_Vasilisa_

"1 мая на проспекте Руставели в ходе протестной акции пострадало восемь человек. Их госпитализировали. Один из них уже выписан", — сообщили журналистам в ведомстве.

В основном у людей травмы в области лица, головы и прочих частей тела. У некоторых интоксикация и осложнения на дыхательные пути. На территории митинга работает 20 бригад скорой помощи.