Перцовый газ, резиновые пули и водомёты: Силовики пытаются разогнать протестующих в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих против закона об иноагентах
Протестующие против закона об иноагентах в Грузии попытались ворваться на территорию парламента в Тбилиси. После этого грузинский лидер Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку митингующим, но призвала их не раскачивать ворота законодательного органа.
Протестующие против закона об иноагентах в Грузии пытаются ворваться на территорию парламента в Тбилиси. Видео © X / ZetaTalkLive / FreudGreyskull / storylineglobal
"Я слежу за вечерними событиями из [президентского] дворца и стою рядом с вами, как неоднократно говорила. <…> Вместе с тем я хочу обратиться к тем пылким молодым людям, которые сегодня делятся с нами своей энергией. Есть вещи, которые не надо делать, оставьте в покое ворота парламента", — обратилась к протестующим Зурабишвили.
Тем временем полицейские пытаются остановить демонстрантов: они применили против них водомёты, перцовый газ и резиновые пули. Информации о пострадавших и задержанных пока нет.
Напомним, в последние дни в Тбилиси не стихают протесты против закона об иноагентах. Оппозиция не поддерживает его, утверждая, что при принятии Грузия отдалится от вступления в ЕС. Несмотря на беспорядки, 2 мая законопроект был принят во втором чтении. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта ― Демократическая Грузия" не собирается отказываться от принятия данного закона во всех трёх чтениях.
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