На акции протеста в центре Тбилиси задержали россиянина
В Тбилиси задержали 20 участников акции протеста, в том числе россиянина
На протестах в Грузии задержали россиянина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Полицейскими на акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси задержаны 20 человек, среди них оказались один гражданин России и два американца. Такие сообщения поступают от МВД Грузии.
"По административным правонарушениям по статьям 166 и 173 УК Грузии... задержаны 20 человек, среди них — три гражданина иностранного государства. В частности, гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения... и ещё один гражданин этой же страны", — говорится в сообщении.
Один из граждан США отказался сообщать информацию о своей личности и потребовал связаться с посольством своей страны.
Ранее в ходе протестов в Тбилиси уже задерживали иностранных протестующих. В парламенте Грузии 10 мая сообщили о задержании гражданина России. Он повреждал камеры видеонаблюдения, а также вредил полицейским. Напомним, что акции из-за скандального законопроекта об иноагентах уже несколько месяцев проходят в Тбилиси. Но местные депутаты не обращают внимания на протестующих, одобрительно высказываясь в адрес инициативы. Часто протесты выливаются в жёсткие стычки с полицией.