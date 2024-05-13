На акции протеста в центре Тбилиси задержали россиянина

Полицейскими на акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси задержаны 20 человек, среди них оказались один гражданин России и два американца. Такие сообщения поступают от МВД Грузии.

"По административным правонарушениям по статьям 166 и 173 УК Грузии... задержаны 20 человек, среди них — три гражданина иностранного государства. В частности, гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения... и ещё один гражданин этой же страны", — говорится в сообщении.