В Парламенте Грузии сообщили о задержании гражданина России в ходе протестов

Россиянина задержали в Тбилиси за участие в протестах против принятия закона об иноагентах. Об этом заявил на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили. Он отметил, что грузинским правоохранителям предстоит выяснить всю информацию об этом гражданине.