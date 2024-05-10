В Парламенте Грузии сообщили о задержании гражданина России в ходе протестов
Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze
Россиянина задержали в Тбилиси за участие в протестах против принятия закона об иноагентах. Об этом заявил на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили. Он отметил, что грузинским правоохранителям предстоит выяснить всю информацию об этом гражданине.
"Что касается шести задержанных, это те, кто вредил полицейским и государственной собственности, а также повреждал камеры видеонаблюдения. Один из них — это гражданин России", — сказал он.
Напомним, в Тбилиси продолжаются протесты против скандального законопроекта об иноагентах. Люди считают, что такой шаг властей убивает демократию в стране. Однако, несмотря на митинги, документ уже приняли во втором чтении. В ходе многочисленных протестов грузинская полиция задержала десятки бунтующих. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям правоохранителей.