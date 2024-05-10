В Грузии жёстко задержали военного блогера и участников митинга в его поддержку

В Грузии силовиками были задержаны несколько людей, принявших участие в акции в поддержку военного блогера Учи Абашидзе в центре Тбилиси. Трансляция велась на телеканале "Мтавари архи".

Задержания на протестах в Тбилиси. Видео © Mariam Nikuradze Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Митинг провели на проспекте Чавчавадзе. Участники шли толпой от дома Учи Абашидзе к проспекту. Задержания начались, когда протестующие решили блокировать дорогу.

Дома у Абашидзе накануне прошли обыски в рамках дела о кибератаке на сайты Парламента и Министерства юстиции Грузии. Полиция обнаружила у него оружие и боеприпасы, разрешения на хранение которых блогер не имел. Абашидзе были предъявлены обвинения по статье 236 Уголовного кодекса Грузии "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия".

Оружие, найденное у военного блогера Учи Абашидзе. Видео © МВД Грузии

Сам блогер был задержан, когда закончилась протестная акция. В беседе с телеканалом брат Учи Абашидзе рассказал, что тот был главой Федерации страйкбола. Отсюда и нахождение в его доме страйкбольного оружия, а также другого, официально зарегистрированного. На видео, снятом в квартире блогера, МВД Грузии показало около десяти единиц огнестрельного оружия, боекомплект к нему, а также другую экипировку.

Анна Гахокидзе, предоставляющая адвокатские услуги блогеру, рассказала, что вечером 9 мая тот был официально арестован и переведён в Главное управление криминальной полиции.