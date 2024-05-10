В Грузии жёстко задержали военного блогера и участников митинга в его поддержку
Участники митинга в поддержку блогера Абашидзе были задержаны в Тбилиси
Задержания протестующих в Грузии. Обложка © Mariam Nikuradze Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)
В Грузии силовиками были задержаны несколько людей, принявших участие в акции в поддержку военного блогера Учи Абашидзе в центре Тбилиси. Трансляция велась на телеканале "Мтавари архи".
Задержания на протестах в Тбилиси. Видео © Mariam Nikuradze Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)
Митинг провели на проспекте Чавчавадзе. Участники шли толпой от дома Учи Абашидзе к проспекту. Задержания начались, когда протестующие решили блокировать дорогу.
Дома у Абашидзе накануне прошли обыски в рамках дела о кибератаке на сайты Парламента и Министерства юстиции Грузии. Полиция обнаружила у него оружие и боеприпасы, разрешения на хранение которых блогер не имел. Абашидзе были предъявлены обвинения по статье 236 Уголовного кодекса Грузии "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия".
Оружие, найденное у военного блогера Учи Абашидзе. Видео © МВД Грузии
Сам блогер был задержан, когда закончилась протестная акция. В беседе с телеканалом брат Учи Абашидзе рассказал, что тот был главой Федерации страйкбола. Отсюда и нахождение в его доме страйкбольного оружия, а также другого, официально зарегистрированного. На видео, снятом в квартире блогера, МВД Грузии показало около десяти единиц огнестрельного оружия, боекомплект к нему, а также другую экипировку.
Анна Гахокидзе, предоставляющая адвокатские услуги блогеру, рассказала, что вечером 9 мая тот был официально арестован и переведён в Главное управление криминальной полиции.
"Насколько он нам заявил, у него есть все виды оружия, законно зарегистрированные. Он также заявил нам, что из его дома — из другой комнаты, где его не было — унесли некоторые вещи, которые он не видел своими глазами. У нас, у юристов, не было возможности быть полностью вовлечёнными в этот процесс", — заявила адвокат.
Уча Абашидзе выступал против грузинского закона об иностранных агентах, против которого продолжают выступать граждане Грузии. Силовики оказывают митингующим сопротивление, используя щиты, дубинки и водомёты. Однако протестующие не успокаиваются, вступая раз за разом в стычки с представителями силовых структур страны, что выливается в многочисленные задержания.